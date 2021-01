Rébecca Déraspe

L’art de la nuance

Depuis sa sortie du programme d’écriture dramatique de l’École nationale, en 2010, Rébecca Déraspe a le vent en poupe ! La jeune femme multiplie les projets à succès. Ses pièces sont jouées et traduites partout dans le monde. Elle remporte de nombreux prix et bourses. En plus d’avoir des projets pour la télévision. Entrevue avec une autrice qui carbure à la nuance et à la bienveillance.