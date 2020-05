Les gradins seront vides et la distanciation sociale respectée. Mais les comédiens Claire Foy et Matt Smith, vedettes des deux premières saisons de la série The Crown, monteront sur la scène du théâtre Old Vic de Londres en juin pour jouer la pièce Lungs de Duncan Macmillan.

André Duchesne

La Presse

C’est ce que rapporte le respecté quotidien britannique The Guardian dans son édition d’aujourd’hui, en précisant que cette initiative a entre autres pour but de sortir l’institution vieille de 202 ans d’une situation financière précaire en raison de la crise actuelle de la COVID-19.

> Lisez l’article du Guardian

Ce n’est pas la première fois que ce duo d’acteurs incarne les rôles de M et W, un jeune couple plongé dans une introspection alors que l’idée de fonder une famille pointe à l’horizon. Ils avaient en effet joué dans celle-ci en 2019, s’attirant les éloges.

La pièce sera reprise à compter de juin à l’Old Vic, écrit The Guardian. Si les sièges seront vides, les gens pourront voir la pièce en direct en streaming. Il y aura quelque 1000 billets vendus (autant que le nombre de sièges dans sa salle) pour chaque représentation.

Tous les spectateurs auront le même point de vue, mais les billets seront vendus à des prix oscillant entre 10 et 65 livres (17 $ et 110 $). Les contributions volontaires seront les bienvenues.