The Book of Mormon est habituellement présenté au Prince of Wales Theatre situé dans le West End de Londres. Mais les théâtres de ce quartier demeureront fermés jusqu’au 31 mai inclusivement.

La Society of London Theatre (SOLT), organisme qui représente les théâtres du célèbre quartier West End de Londres, a fait savoir plus tôt ce matin que toutes ses institutions demeureront fermées jusqu’au 31 mai inclusivement en raison de la COVID-19.

André Duchesne

La Presse

« Le rideau est tombé sur le West End le 16 mars dernier et, au départ, cet arrêt était prévu jusqu’au 26 avril. Mais en raison de la crise sanitaire qui s’intensifie, cette période de fermeture a été allongée », lit-on ce matin dans un texte du magazine broawayworld.com.

Au Royaume-Uni, on compte près de 48 000 cas de personnes atteintes de la maladie alors que le nombre de décès s’approche de la barre des 5000.

Dans un autre article, Variety détaille les nombreuses productions qui sont concernées par ces nouvelles mesures : Hamilton, The Book of Mormon, The Lion King et plusieurs autres.

La pièce Les sept branches de la rivière Ota de Robert Lepage a aussi été arrêtée à Londres au terme de cinq représentations. Celles-ci avaient lieu du 6 au 22 mars au National Theatre situé sur la rive sud de la Tamise, pas très loin de West End (au nord du fleuve).