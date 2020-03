Le festival international des arts jeune public, prévu en mai 2020, est remis à une date ultérieure.

Stéphanie Morin

La Presse

Pour la 16e édition du festival, les organisateurs avaient concocté une programmation qui comprenait douze spectacles venus de France, de Russie, du Danemark, du Portugal, de Flandre, du Québec et de l’Ontario.

« Nous travaillons déjà à réunir tout ce beau monde une prochaine fois pour faire la fête aux arts, aux artistes et au public. On aimerait vous donner un rendez-vous, dans un futur plus ou moins proche, mais il est devenu soudainement si incertain qu’on ne se risquera pas, pour l’instant, à faire des paris sur l’avenir. La seule chose certaine, c’est qu’on ne manquera pas de vous informer de la suite des choses », a expliqué par communiqué Rémi Boucher, fondateur et directeur artistique de l’événement.

> Consultez le site du festival : https://coupsdetheatre.com/