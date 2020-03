Le Nouveau Théâtre Expérimental propose une dizaine de pièces de théâtre à voir chez soi.

Luc Boulanger

La Presse

En manque de théâtre, avec toutes ces productions annulées les unes après les autres ? Pas de souci. Le Nouveau Théâtre Expérimental vous propose du théâtre chez soi, grâce à ses archives en ligne.

On peut visionner des entrevues avec des artistes (dont Guylaine Tremblay et Alexis Martin), ainsi que des captations intégrales de pièces du répertoire de la compagnie.

Parmi elles, le classique L’homme qui n’avait plus d’amis de et avec Robert Gravel ; Henri et Margaux, mettant en vedettes le couple de comédiens et d’auteurs, Daniel Brière et Evelyne de la Chenelière ; et Tête à tête, avec l’inoubliable et unique tandem formé par Robert Gravel et Jean-Pierre Ronfard.

Dans cette pièce créée en 1994, les deux hommes de théâtre préparent un spectacle. Ils s’interrogent, mi-sérieux, mi-désinvoltes, sur l’utilité de leur art : « Est-ce qu’une œuvre peut naître du chaos ? », se demandent-ils. Une question d’une sidérante actualité.

Pour voir les pièces et les entrevues, allez sur l’excellent site du NTE : https://archives.nte.qc.ca/medias/videos