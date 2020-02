Louise Bédard, jusqu'au bout de la création

L’année 2020 marque pour la compagnie Louise Bédard Danse ses 30 ans d’existence. Fondée en 1990, la compagnie a depuis multiplié les créations, la chorégraphe et interprète n’ayant de cesse de fouiller le langage riche et vivant de la danse contemporaine. Identité et altérité, appartenance au monde et féminité font partie des thèmes qu’elle a toujours creusés. Dès demain, elle présentera à l’Agora de la danse sa plus récente création pour six danseurs, Promesses, articulée autour de trois duos ayant chacun leur univers et leur personnalité propres.