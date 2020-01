En novembre dernier, Walter Learning était devenu membre de l’Ordre du Canada. On le voit ici en compagnie de la gouverneure générale Julie Payette.

(Montréal) Walter Learning, une figure marquante du théâtre au Canada, qui avait notamment fondé la compagnie Theatre New Brunswick, est décédé dimanche à Fredericton. Il avait 81 ans.

La Presse canadienne

Le directeur général du Playhouse de Fredericton, Tim Yerxa, écrit qu’en tant qu’écrivain, metteur en scène, acteur et fondateur de la seule compagnie théâtrale régionale à plein temps au Canada, Walter Learning avait eu un profond impact sur d’innombrables personnes, organisations et communautés, « comme collègue, mentor et ami ».

M. Learning a notamment été directeur artistique du théâtre Vancouver Playhouse, puis du Festival de Charlottetown ; il a aussi siégé au Conseil des arts du Canada.