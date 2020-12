Allumeurs de passion

Les deux sentinelles de Rachel Graton

Ils tiennent bien haut le flambeau des arts dans des écoles secondaires de la province, allumant des passions qui durent des vies entières. Rencontres avec des enseignants inspirants et des artistes dont ils ont marqué la destinée. Aujourd’hui : Rachel Graton nous parle de Christiane Vogel et de Suzanne Léveillé. Et vice versa.