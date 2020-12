La Maison Théâtre présente les Fenêtres fantastiques jusqu’au 17 janvier (sauf les 24 et 25 décembre).

En raison de la pandémie, la Maison Théâtre ne peut pas ouvrir ses portes. Elle a donc décidé de profiter… de ses vitrines.

Marie Allard

La Presse

Pendant toute la période des Fêtes (sauf les 24 et 25 décembre), dès la nuit tombée, les familles sont invitées à se déplacer au théâtre de la rue Ontario, à Montréal, pour découvrir de l’extérieur les Fenêtres fantastiques.

Il s’agit de quatre courts récits pour les jeunes de 5 ans et plus, présentés dans autant de vitrines, tournant autour d’un mythe, de personnages et d’objets merveilleux.

Une trame sonore et une narration sont accessibles en wifi, directement devant la Maison Théâtre. L’idéal est de prévoir autant d’écouteurs que d’oreilles présentes. C’est gratuit.