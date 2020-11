Vers solitaire

Pièce solo pour spectateur unique

Il est arrivé devant moi sans un mot et m’a invitée à le suivre d’un signe de tête. Avec son manteau de fourrure et la cravate dépareillée qui pendait lâchement à son cou, il détonnait sur le trottoir. Qu’importe, je l’ai suivi. Pour la prochaine heure, l’acteur Vladimir Alexis allait être mon guide privé. Et l’interprète d’un spectacle créé juste pour moi…