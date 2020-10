(Montréal) Acteur au physique imposant et à la sensibilité à fleur de peau, Jacques Godin est décédé lundi à l’âge de 90 ans. Le comédien a succombé à une défaillance cardiaque à l’Hôpital de Verdun. Il nous a quittés entouré de sa compagne, la journaliste Brigitte Bougie, et de ses proches. Retour sur la carrière énorme d’un acteur au talent immense et d’un homme très discret.

Luc Boulanger

La Presse

Durant six décennies, Jacques Godin a donné vie à des centaines de personnages au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il a tenu la vedette dans plusieurs séries québécoises, dont Les belles histoires des pays d’en haut, Septième Nord, Les forges de Saint-Maurice, jusqu’aux téléromans Montréal P. Q., Sous le signe du lion et plus récemment Toute la vérité.

Or, pour plusieurs, c’est sa performance dans le rôle de Lennie dans Des souris et des hommes, en 1971, qui a marqué les mémoires. En effet, Jacques Godin était bouleversant dans la peau de cet homme fort et naïf, avec un âge mental de 5 ans, aux côtés d’Hubert Loiselle et Luce Guilbeault, dans cet inoubliable téléthéâtre réalisé par Paul Blouin.

« C’était un géant de la scène et un partenaire de jeu très rigoureux. Et aussi un travailleur acharné, une force de la nature », souligne Monique Miller. Un homme très en forme qui s’est entraîné toute sa vie. « Il faisait de la musculation une à deux heures par jour, et jusqu’à la fin de sa vie », dit la comédienne qui lui a parlé le 14 septembre, le jour des 90 ans de l’acteur.

Monique Miller a joué son amoureuse deux fois au petit écran : dans Septième Nord, puis 30 ans plus tard dans Montréal P. Q. Ils ont aussi formé un couple dans la vie au milieu des années 1960. « Jacques était très discret hors de la scène, dit Mme Miller. Il n’était pas un grand parleur, sauf pour une cause qui lui tenait à cœur : la protection des animaux. »

Monique Miller aimerait bien que Radio-Canada diffuse en reprise Septième Nord, un téléroman de Guy Dufresne qui n’a pas pris une ride selon elle. « On repasse tellement de niaiseries, je crois que le public d’aujourd’hui apprécierait. » Selon Mme Miller, la production télévisée du drame Des souris et des hommes, reste à jour inégalée. « C’est l’un des grands moments de l’histoire de la télévision, dit-elle. Et cela, en grande partie grâce à l’interprétation touchante, inoubliable, de Jacques Godin. »

Une opinion que partage entièrement Michel Tremblay. « C’est une (autre) immense perte, dit-il. Jacques Godin avait un physique très imposant, un côté mâle dominant, mais son jeu était toujours d’une grande sensibilité. Il pouvait nous faire voir l’être humain à travers son interprétation de tous ses personnages, même les méchants… »

Une nouvelle pièce en cadeau

L’auteur des Belles-Sœurs a d’ailleurs pensé à Jacques Godin et Denise Filiatrault lorsqu’il a écrit, en juin dernier, une courte pièce de 30 minutes sur les personnes aînées durant l’actuelle pandémie. « Au milieu de la première vague de la COVID-19, on parlait beaucoup du sort des aînés dans les CHSLD, sans leur donner la parole. J’ai donc écrit un texte sur un vieux couple, ensemble depuis 70 ans, qui sont séparés à cause du virus. » La femme pourra finalement visiter son mari, en suivant les consignes sanitaires strictes.

Michel Tremblay ajoute que Jacques Godin a créé sa pièce Trois petits tours à la télévision, il y a 50 ans exactement, aux côtés de Denise Filitarault. « Je voulais donc leur offrir cette petite pièce en cadeau. Après le confinement, cela aurait été extraordinaire de pouvoir les réunir sur une scène… »

Au théâtre, Jacques Godin a joué dans une soixantaine de pièces, autant des classiques que des créations québécoises. L’acteur au jeu juste et intense a partagé la scène avec Denise Filiatrault, en 1975, dans Le Sea Horse. Quinze ans plus tard, il a reçu un prix du meilleur acteur de la critique pour sa prestation dans La charge de l’orignal épormyable, de Claude Gauvreau ; une production dirigée par André Brassard au Quat'Sous. Il obtiendra un Prix Gémeaux pour la version télévisée de la pièce de Gauvreau. André Brassard l’a aussi dirigé dans la création d’Impératif présent, de Michel Tremblay, où il jouait le père de Robert Lalonde dans cette pièce qui fait écho à un précédent opus de Tremblay, Le Vrai Monde ?

Au cinéma, en 1991, il a joué avec Roy Dupuis dans le film de Jean Beaudin tiré de la pièce culte de René-Daniel Dubois, Being at home with Claude. On se souvient aussi de lui dans Pouvoir intime d’Yves Simoneau, et Salut Victor ! d’Anne-Claie Poirier.

L’Agence Goodwin, qui représentait l’artiste, précise que la date des funérailles sera annoncée ultérieurement.