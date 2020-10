(Montréal) Le comédien Jacques Godin est décédé lundi à l’âge de 90 ans. Il a succombé à une défaillance cardiaque à l’Hôpital de Verdun.

Luc Boulanger

La Presse

Durant six décennies, Jacques Godin a donné vie à des centaines de personnages au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il a tenu la vedette dans plusieurs séries québécoises, dont Les belles histoires des pays d’en haut, jusqu’aux téléromans Montréal P. Q., Sous le signe du lion et plus récemment Toute la vérité.

Or, pour plusieurs, c’est sa performance dans le rôle de Lennie dans Des souris et des hommes, en 1971, qui a marqué les mémoires. En effet, Jacques Godin était bouleversant dans la peau de cet homme fort et naïf, avec un âge mental de cinq ans, aux côtés d’Hubert Loiselle et Luce Guilbeault, dans cet inoubliable téléthéâtre réalisé par Paul Blouin.

Au théâtre, Jacques Godin a joué dans une soixantaine de pièces, autant des classiques que des créations québécoises. L’acteur au jeu juste et intense a reçu un prix de la critique pour sa prestation dans La charge de l’orignal épormyable, de Claude Gauvreau, en 1990. Il obtiendra aussi un Prix Gémeaux trois ans plus tard pour la version télévisée de cette pièce de Gauvreau.

L’Agence Goodwin, qui représentait l’artiste, précise que la date des funérailles sera annoncée ultérieurement.

