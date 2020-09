Marc Cassivi Chronique

Art vivant

Il y a six mois, le 12 mars, je me suis retrouvé sans le savoir à acheter le dernier billet de la dernière représentation du théâtre La Licorne… jusqu’à cette semaine. Le lendemain, on fermait les guichets (pour deux semaines, croyait-on alors). Le Québec se mettait « à pause », comme l’a répété le premier ministre, François Legault. Qui pouvait se douter que cette pause durerait aussi longtemps ?