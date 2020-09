Trois pièces pour salle intime à La Licorne

Le théâtre La Licorne ne possède pas les plus grandes salles en ville, on le sait. Avec les mesures de distanciation physique, la capacité se trouve encore plus limitée. Dans la plus grande des deux salles, une rangée de sièges sur deux a été retirée, pour passer de 180 places à tout juste 50. La Petite Licorne, elle, est fermée pour l’automne.