L’aide gouvernementale de plus de 1,5 million a été annoncée par le ministre du Patrimoine canadien Steven Guilbeault mardi, à l’Usine C.

Jean Siag

La Presse

La somme qui provient du Fonds du Canada pour les espaces culturels permettra à l’Usine C d’acquérir de nouveaux équipements sonores et scéniques et d’installer de nouveaux systèmes de sécurité, d’incendie, d’électromécanique et de plomberie.

L’Usine C, qui fera notamment insonoriser ses salles et améliorera l’accueil des artistes, a fait appel à la firme d’architectes Saucier + Perrotte. Les travaux débuteront en janvier 2021.

« Notre gouvernement est heureux de contribuer au maintien d’espaces créatifs qui favorisent l’innovation », a indiqué Steven Guilbeault au cours d’un point de presse. Je sais que votre table à dessin est bien garnie et que vous préparez des rendez-vous inspirants et stimulants pour votre 25e saison. »

Le bâtiment industriel situé dans le quartier Centre-Sud de Montréal a été fondé par Gilles Maheu et l’actuelle directrice générale et artistique Danièle de Fontenay. Il compte deux salles de 470 et de 130 places et une salle de répétition.