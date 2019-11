Julie Ringuette sera en vedette dans 2019 revue et corrigée.

(Montréal) Le Théâtre du Rideau Vert à Montréal présentera cette année la 15e édition de sa traditionnelle revue de fin d’année.

La Presse canadienne

2019 revue et corrigée prendra l’affiche le 26 novembre et mettra en vedette Suzanne Champagne, Julie Ringuette, Marc St-Martin, François Parenteau et Martin Vachon.

La revue de fin d’année sera par ailleurs présentée pour la toute première fois à Québec, au Théâtre du Capitole, du 8 au 12 janvier.

Consultez le site du Rideau Vert : https://www.rideauvert.qc.ca/piece/2019-revue-et-corrigee/