Mambo italiano en comédie musicale

Une comédie musicale, adaptée de la pièce de théâtre et du film québécois Mambo italiano, sera présentée en banlieue de New York, soit au Broadway Theatre de Westchester, dès le 8 août.

Quelques années plus tard, en 2003, le Montréalais a poursuivi le voyage Mambo italiano en proposant, avec Émile Gaudreault, une adaptation cinématographique de cette comédie de moeurs, qui met en vedette des immigrants italiens.

La pièce de théâtre de Steve Galluccio, Mambo italiano, a attiré plus de 100 000 spectateurs sur les planches canadiennes, tant à Toronto qu'à Montréal. Chez Duceppe, en 2000, l'adaptation française était signée par Michel Tremblay.

« Des producteurs américains m'ont joint en 2008 pour en faire un music-hall, donc ça fait plus de 10 ans que ce projet est en route. »

Le 8 août prochain, ce projet de comédie musicale verra finalement le jour dans l'État de New York. « C'est un music-hall d'une grande ampleur, destiné à Broadway », dit le dramaturge.

Il explique que bien des comédies musicales, lorsqu'elles ont du succès à Westchester, sont ensuite transportées sur Broadway à New York. « C'est sûr que c'est le but des producteurs », dit Steve Galluccio.

Il ne participe cependant pas à cette nouvelle adaptation, même s'il a lu des versions du texte et qu'il a entendu des chansons. Il découvrira le travail final lors de la première médiatique, le 16 août.

« Mais je suis déjà satisfait, confie-t-il. C'est vraiment une comédie musicale mainstream qui va très bien dans l'esprit de Broadway. »

Consultez le site de la comédie musicale (en anglais)

Le livret de cette comédie musicale est écrit par Jean Cheever et Tom Polum. Ce dernier est aussi le metteur en scène et chorégraphe de cette nouvelle création. Toujours au Westchester Broadway Theater, il a aussi montée Oklahoma, Grease, Phantom et Funny Girl.

Mambo italiano sera présenté du 8 août au 29 septembre au Westchester Broadway Theater.