Chantal Lamarre: un métier tricoté... desserré

Diplômée en 1984, découverte dans les parodies de Papa a raison de RBO, elle a depuis fait son petit labyrinthe de chemin, passant du jeu à l'animation, de la mise en scène à la chronique humoristique. On l'a vue rugir au sein des Lionnes, juger aux Dieux de la danse, mettre en scène le spectacle d'humour d'Alex Perron (pour lequel elle a reçu un Olivier), incarner une enseignante dans Virginie... Sans oublier ses 20 ans de chroniques loufoques à Infoman.

Bref, on est loin des grands rôles classiques qui, souvent, motivent une jeune adulte à passer des auditions pour entrer au conservatoire ou à l'école de théâtre.

« Est-ce que j'en ai rêvé moi aussi ? Probablement. Mais ça n'a pas été long que je me suis dit : "Oublie ça." Je n'avais pas ce qu'il fallait, et mes essais finissaient toujours par être un peu grotesques. J'ai vite décidé de faire avec ce que j'avais dans ma besace. Les affiches, la grosse tête, se croire, ce n'est pas moi. D'ailleurs, regarde ce que je fais : c'est encore très artisanal... », commente-t-elle.

À l'image du programme dans lequel elle a étudié, poursuit-elle. Peut-être pas le plus prestigieux de tous, mais idéal (avec son côté exploratoire) pour les esprits libres comme le sien ou ses collègues de cohorte Luc Senay, Jean Petitclerc ou Suzanne Lemoine.

« En gang, on en menait large. Et on faisait tout. J'en ai cousu, du costume. J'en ai monté et démonté, des décors. Et ça m'allait très bien. Regarde Infoman : on n'a pas de studio, on ne passe pas au maquillage, on n'a rien. C'est une petite équipe. »

Vingt ans d'Infoman

Une petite équipe qui ressemble surtout à une famille, si l'on se fie à toute la tendresse qui s'installe dans la voix de la comédienne lorsqu'elle en parle. L'émission entamera en septembre sa vingtième saison.

« Vingt ans ! Écoute, nos enfants sont nés pendant Infoman. Aucun de nous n'en avait au début. Maintenant, on en a une trâlée et ils sont de même, dit-elle en croisant index et majeur. C'est comme une secte ! Bien sûr, on est passés par toutes sortes de phases. Vers la 12e ou la 13e saison, j'étais certaine que c'était la fin. Tu te regardes et tu te dis : "On est bien trop vieux pour être niaiseux de même !" Mais, en même temps, pourquoi y en aurait pas, des vieux cr... ? ! Bien sûr, il y a des semaines où je me demande ce que je vais dire. Mais je finis toujours par avoir un petit flash... Tant que Jean-René aura le goût et la santé - parce qu'il en fait tellement beaucoup plus que les autres -, je pense que ce sera pertinent et utile. Et il a gagné ses galons. Un jeune essaierait de faire la même chose aujourd'hui et il passerait pour un insolent. Les politiciens n'ont plus le choix de se mettre sous leur meilleur jour avec lui. »

Sans lampion