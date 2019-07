 Un théâtre londonien renommé en l'honneur de Stephen Sondheim 

Le 22 mars 2020, le jour de son 90 e anniversaire, le compositeur et parolier américain Stephen Sondheim aura pignon sur rue dans le West End londonien.

En effet, après avoir été rénové cette année, le Queen's Theatre, institution qui présente depuis 2004 la comédie musicale Les misérables, sera rebaptisé le Stephen Sondheim Theatre.

Il s'agira du deuxième théâtre portant le nom de l'auteur des musicals Gypsy, Into the Woods, Sweeney Todd et West Side Story.

Il y a 10 ans, Broadway avait renommé le Henry Miller Theatre en hommage au créateur de comédies musicales le plus influent du monde.

Stephen Sondheim est le seul artiste vivant ayant deux théâtres à son nom sur deux continents, et ce, dans les deux Mecques des arts vivants.

Une nouvelle production des Misérables, la comédie musicale qui tient l'affiche depuis le plus longtemps à Londres (35 ans), ouvrira le tout nouveau Sondheim Theatre le 18 décembre 2020. - Luc Boulanger