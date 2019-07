 Le spectacle musical Bernadette de Lourdes sera présenté au Québec 

Bernadette de Lourdes, le grand spectacle musical sur le parcours de cette sainte, présenté en première mondiale cette semaine en France sous la direction Serge Denoncourt, sera donné d'ici deux ans à Montréal et à Québec. Joint hier, son producteur Roberto Ciurleo l'a confirmé à La Presse. Tout en louant « le génie et le savoir-faire » des artistes et des concepteurs québécois.

Habitué à prendre des risques pour produire des spectacles à gros budget, comme Robin des bois et Les trois mousquetaires, Roberto Ciurleo n'est pas le genre d'homme à croire aux miracles. « Et pourtant, depuis la première du 1 er juillet, il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire avec Bernadette de Lourdes », dit-il en entrevue de Paris.

« En plein été, les médias et les critiques parisiens se déplacent pour venir dans une petite ville de pèlerins, au milieu des Pyrénées, pour voir une comédie musicale. Et ils repartent émus de leur expérience. »

En effet, la presse française est enthousiaste. Le Journal du dimanche lui consacre un long article ce week-end et titre : « Bernadette superstar ». Certains font la comparaison avec Les Misérables, dans la lignée des « comédies musicales grandioses, dignes de Broadway », aux allures de « film hollywoodien ». En général, la mise en scène de Serge Denoncourt et la musique (signée Grégoire) semblent rallier les éloges. Il reste la critique du Monde, un journal qui n'est pas réputé complaisant avec les variétés, laquelle doit sortir ces jours-ci.

L'équipe de production affirme que le spectacle a été conçu « pour plaire aux croyants et non-croyants », bien qu'en cours de création, elle ait eu l'aval de l'église locale. Tant mieux, car Bernadette de Lourdes, une production au budget d'entre 8 et 10 millions d'euros (entre 10 et 15 millions CAN), sera en résidence à l'espace Robert-Hossein (1200 places) à Lourdes, jusqu'en 2023, durant la haute saison touristique, soit d'avril à octobre.