Les voisins : ils sont de retour !

Stéphanie Morin

Les voisins ont (quasiment) 40 ans. Pour l'occasion, la célèbre pièce de Louis Saia et Claude Meunier, qui met en scène un groupe de banlieusards englués dans leur quotidien banal et leurs conversations creuses, sera présentée tout l'été à la Maison des arts Desjardins de Drummondville. Et elle le sera fort probablement à guichets fermés.

En effet, tous les billets prévus initialement pour l'été sont vendus depuis la fin de mai et presque chaque supplémentaire ajoutée depuis affiche complet. Grosso modo, ce sont plus de 28 000 billets qui ont trouvé preneur... Le public avait décidément hâte de retrouver Bernard (et sa haie), Jeanine (et sa mayonnaise), Junior (et ses plats Tupperware) ainsi que le reste du groupe, interprété par une distribution cinq étoiles réunissant Guy Jodoin, Marie-Chantal Perron, Pierre-Luc Funk, Rémi-Pierre Paquin, Brigitte Lafleur, Marilyse Bourke, Jean-Michel Anctil et Catherine Brunet.

C'est André Robitaille qui assure la mise en scène de ce bijou d'humour absurde, maintes fois repris depuis sa création chez Duceppe, en décembre 1980. Beaucoup se souviennent d'ailleurs du téléfilm sorti en 1987, avec Marc Messier, Rémi Girard et Serge Thériault comme têtes d'affiche. Même s'il a coulé de l'eau sous les ponts depuis et que la technologie occupe désormais une place centrale dans nos vies, André Robitaille a décidé de se coller « à la virgule près » au texte original.

« Dès le début du travail, j'ai décidé de rester fidèle au classique, par respect et parce que c'est tellement bien ficelé. » - André Robitaille, metteur en scène

On retrouve donc les huit personnages où le tandem Saia-Meunier les avait plantés, soit au tournant des années 70 et 80, une période à l'esthétique pour le moins douteuse, dont l'évocation par les costumes, perruques, musiques et autres décors devrait suffire à déclencher quelques rires. Le texte, d'un féroce réalisme, fera le reste. Les voisins, pour ceux qui ne les connaissent pas déjà, c'est la quintessence du parler pour ne rien dire, du silence que l'on meuble avec des mots vides de sens, sans écouter ce que l'autre a à dire. C'est la preuve par mille de l'incapacité qu'on a parfois à communiquer, même avec nos proches. Pour Guy Jodoin, qui interprète Bernard, la pièce reste toujours aussi pertinente, signe qu'en 2019, bien peu de choses ont changé. Humainement parlant, s'entend.

« Ce texte est tellement d'actualité ! Toutes ces répliques vides, on les entend encore dans l'ascenseur, dans une file d'attente. Souvent ces temps-ci, j'entends des choses et je me dis que ça pourrait être une réplique des Voisins ! En plus, aujourd'hui, on ne se parle plus ; on s'écrit. Et on s'écrit avec des fautes ! » - Guy Jodoin, comédien