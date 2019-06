 Le TNM lance une campagne de financement pour un projet d'agrandissement 

Pour ceux et celles qui fréquentent le Théâtre du Nouveau Monde (TNM), les soirs de représentation, vous êtes sans doute familier avec la « course à obstacles » que représente la traversée de son hall d'entrée. L'expression n'est pas de nous, mais de Lorraine Pintal. Or, la directrice générale et artistique du TNM estime que cette course sera chose du passé, dès l'automne 2022.

Sous le titre de « Déployer le Nouveau Monde », Mme Pintal a lancé mardi une importante campagne de financement, coprésidée par Claude Gagnon et Madeleine Féquière, respectivement président Opérations chez BMO Groupe financier Québec, et chef du crédit d'entreprise, pour Domtar. Ils travailleront avec un cabinet de campagne et un cercle d'ambassadeurs prestigieux recrutés parmi les leaders du monde des affaires au Québec.

Objectif 4 millions de dollars

Leur objectif est d'amasser 4 millions du privé pour compléter le montage financier en vue de la réalisation d'un projet majeur d'agrandissement du théâtre. « Ça fait déjà six mois qu'on fait une campagne invisible. On a déjà amassé plus de 1,2 million » se réjouit Mme Pintal. Elle espère atteindre son objectif d'ici la fin de l'année et faire l'annonce de l'appui financier des trois paliers de gouvernement, évalué à 17 millions. Le TNM lancera ensuite un concours d'architecture pour réaliser le projet d'agrandissement.

Déjà, une étude de volumétrie a été réalisée. « Une chose est certaine, c'est qu'on peut construire en hauteur. Mais rassurez-vous, on ne construira pas des condos pour financer le projet, dit la directrice. Le TNM prévoit l'ajout d'espaces pour des ateliers de costumes et des locaux de mécanique et d'administration. Une deuxième salle de répétition est prévue ; l'actuelle deviendra la salle Réjean-Ducharme pour accueillir les laboratoires d'artistes en résidence et les spectacles plus "pointus". Des foyers plus accueillants seront créés au balcon et au paradis.

Théâtre de prestige

Le TNM compte aussi moderniser sa façade, afin de l'harmoniser aux architectures très contemporaines du Quartier des spectacles. « Je vois comment l'Odéon à Paris ou le National Theatre à Londres se développent et rayonnent dans la Cité. Cette notion de grand théâtre de prestige, sans rien enlever aux autres compagnies, est un repère pour le TNM », explique Mme Pintal, qui confie avoir une fibre d'entrepreneure et carbure à lancer des projets d'envergure.

La nouvelle phase d'agrandissement du théâtre, rénové en 1996 par le regretté architecte Dan Hanganu, marquera la saison du 70e anniversaire de la compagnie fondée par Jean Gascon et Jean-Louis Roux.