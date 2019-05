Put Your Heart Under Your Feet... And Walk! : au coeur du théâtre s'élève le réel 

Impossible de rester de glace devant Put Your Heart Under Your Feet... And Walk! de Steve Cohen, présentée en première lundi soir à l'Usine C, une pièce que le chorégraphe, performeur et plasticien né à Johannesburg et vivant aujourd'hui à Bordeaux a créée à la suite de la mort de son amoureux, Elu.

«Nous sommes dans un théâtre, mais tout ce que je fais est réel», dira-t-il en fin de parcours, brisant ce qui restait du quatrième mur, déjà fort ténu.

Le théâtre comme dernier temple où créer ses propres rituels; voilà la proposition artistique forte, sans concession, d'un être à l'identité queer affirmée qui s'investit avec toutes les cellules de son corps dans un rituel funèbre éblouissant par sa beauté troublante, livré à la fois en direct et par vidéo.

Cohen repousse ses limites, crée ses propres obstacles, adopte devant les choses une posture extrême, comme un chemin de croix à traverser, encore et encore. Souliers à plateforme d'une hauteur impensable avec lesquels il doit avancer, coûte que coûte; visite macabre dans un abattoir pour un bain de sang cathartique (âmes sensibles, soyez avisées) ; corps enterré vivant qui émerge du sol... Les éléments deviennent autant d'outils pour mener le rite à sa conclusion.

Plus qu'un geste artistique, on sent que Put Your Heart... en est un de survie. Une pièce qui nous accompagnera longtemps.

Put Your Heart Under Your Feet... And Walk !

De Steve Cohen

À l'Usine C, ce soir et demain

- Iris Gagnon-Paradis, La Presse