Le TNM se cherche un Molière

La directrice artistique du TNM, Lorraine Pintal, qui fera la mise en scène, souhaite rencontrer de « nouvelles figures » et « ouvrir les horizons », nous a dit la directrice des communications du théâtre de la rue Sainte-Catherine, Annie Gascon.

« Tout le monde peut tenter sa chance, mais nous sommes quand même à la recherche d'un comédien professionnel âgé entre 25 et 45 ans », a-t-elle précisé. Le nom de l'interprète sera annoncé en septembre. Les auditions pour les autres rôles se feront après. Une tournée suivra la série montréalaise.

« Molière est une figure légendaire du théâtre français et le TNM, qui a porté ses oeuvres à la scène plus de cinquante fois, est considéré à juste titre comme la maison québécoise de cet auteur classique, peut-on lire dans le communiqué. Depuis la fondation du TNM, ce sera une première que de voir le personnage de Molière sur la scène, entouré de sa troupe et de la cour de Louis XIV.

Ce n'est pas la première fois que le TNM élargit son processus d'embauche. C'est grâce à une audition publique que les Montréalais ont découvert Mylène St-Sauveur, qui a interprété le rôle d'Anne Frank en 2015 dans l'adaptation théâtrale du Journal d'Anne Frank qu'avait d'ailleurs mise en scène Lorraine Pintal.

Les intéressés ont jusqu'au 24 mai pour transmettre leurs photos et CV (auditions@tnm.qc.ca). Une vingtaine de candidats seront convoqués à une audition qui aura lieu entre le 13 et le 15 juin.