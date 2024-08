Kamala Harris invitée de RuPaul Drag Race

La vice-présidente Kamala Harris passe de la course à la présidence à la course des drags ! Elle fait une apparition à la finale de la neuvième saison de RuPaul’s Drag Race All Stars, une série de téléréalité, dans laquelle les anciens candidats reviennent pour concourir pour une place au « Hall of Fame » de la franchise créée en 2009 et animée par le célèbre artiste drag américain.