(Toronto) Une série documentaire en quatre parties sur The Tragically Hip et des courts métrages de Torill Kove, lauréate d’un Oscar, et de l’acteur Connor Jessup font partie des ajouts canadiens au Festival international du film de Toronto.

La Presse Canadienne

Les organisateurs affirment que le programme « Primetime » comprend la première mondiale tant attendue de The Tragically Hip : No Dress Rehearsal, qui sera diffusée sur Prime Video.

Annoncé en 2022, il est réalisé par Mike Downie, le frère du regretté dirigeant du groupe Gord Downie.

La programmation axée sur la télévision comprend également The Knowing des conteurs autochtones Courtney Montour et Tanya Talaga, le suspense d’Apple TV+ d’Alfonso Cuarón, Disclaimer, avec Cate Blanchett, et la série biographique de Benito Mussolini du réalisateur britannique Joe Wright, M. Son of the Century.

En plus de l’œuvre de Connor Jessup et d’un nouveau projet d’animation de Torill Kove, la programmation de court métrage comprend également des films québécois.

Mo Matton présentera le film Gender Reveal, qui sera présenté samedi au Festival international du film de Locarno et qui se retrouvera en compétition à Toronto.

Le court métrage québécois Who Loves the Sun, d’Arshia Shakiba, est aussi en compétition. Il sera d’abord projeté en première à la Mostra de Venise.

La réalisatrice montréalaise Halima Elkhatabi, qui présente aussi son long métrage Cohabiter (Living Together) au festival, proposera également un court métrage en compétition, Fantas.

Des courts métrages de l’actrice américaine Dakota Johnson et d’Arshile Khanjian Egoyan, le fils du cinéaste canadien acclamé Atom Egoyan, seront également projetés.

Le TIFF se déroulera du 5 au 15 septembre.