La franchise Plan B s’agrandit. Alors qu’au Québec, l’écriture d’une cinquième saison est entamée, au Canada anglais, une nouvelle cuvée d’épisodes s’apprête à sortir.

Tournée au Québec l’hiver dernier, cette suite atterrira dimanche sur CBC Gem, la plateforme de vidéo sur demande du diffuseur public. Il s’agit de l’adaptation anglophone du chapitre de 2021 mettant en vedette Anne-Élisabeth Bossé en policière qui remonte le temps pour empêcher un homme violent (Vincent Leclerc) de commettre un crime horrible.

Une première saison en anglais était sortie l’an dernier, dans laquelle Patrick J. Adams et Karine Vanasse reprenaient les rôles originalement défendus par Louis Morissette et Magalie Lépine-Blondeau. Cette relecture s’est retrouvée finaliste aux Canadian Screen Awards comme meilleure série dramatique.

Le succès des nouveaux épisodes du thriller de science-fiction au Canada augmenterait certainement ses chances d’étendre son territoire de chasse hors des frontières du pays, puisqu’en télévision, les productions de langue anglaise s’exportent plus facilement que celles en français.

« On veut faire le plus de saisons en anglais possible pour qu’au moment de vendre, ça joue en notre faveur », indique le réalisateur et coauteur (avec Jacques Drolet) Jean-François Asselin.

Plan B peut connaître un succès mondial à condition d’avoir plusieurs saisons, comme une franchise. Jean-François Asselin, réalisateur et coauteur de Plan B

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR CBC GEM Vinessa Antoine incarne une policière dans Plan B.

Plan B suscite un intérêt croissant des médias aux États-Unis. Le mois dernier, lorsque CBC a présenté la bande-annonce des nouveaux épisodes, le magazine américain spécialisé Deadline a couvert la nouvelle. Tous les espoirs sont donc permis pour qu’une percée s’opère.

« Le succès en anglais, c’est important, mais ce n’est pas la seule porte d’entrée à l’international, estime le producteur Louis Morissette, de KOTV. Ça pourrait aussi partir de l’Allemagne. C’est un énorme marché qui pourrait nous ouvrir l’Europe au complet. Les acteurs de l’adaptation allemande ont reçu des nominations au pendant allemand des Gémeaux. Ils étudient la possibilité d’en faire une deuxième saison. Les choses vont bien. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le président de KOTV et producteur de Plan B, Louis Morissette

Pour l’heure, outre l’Allemagne, Plan B compte des adaptations en France (TF1) ainsi qu’en Belgique flamande (STREAMZ).

Montréal en vedette

Malgré le changement de langue, ce Plan B anglophone conserve son essence québécoise. Dotée d’un budget de 2,3 millions de dollars par épisode (comparativement à 800 000 $ pour l’original francophone), sa deuxième saison reste ancrée à Montréal, comme on peut le constater en regardant les épisodes.

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR CBC L’adaptation canadienne-anglaise de Plan B a été tournée à Montréal.

« On avait envie de montrer quelque chose de moins caricatural de Montréal, explique Jean-François Asselin, au cours d’une entrevue Zoom. Chaque fois qu’on voit Montréal à l’étranger, on dirait qu’on met de l’avant le Vieux-Port. J’avais envie de montrer le quartier de Shaughnessy Village, Verdun, le West Island… Je trouvais ça cool. »

J’avoue qu’il y a une fierté d’avoir gardé la série à Montréal. C’est un show qui vient du Québec. La version anglophone va voyager un peu partout. Louis Morissette, producteur de Plan B

Nouveaux acteurs, nouveau ton

Bien que l’histoire demeure inchangée (ou presque), ce Plan B anglophone diffère de l’original francophone. Pour Jean-François Asselin, sa distribution, menée par l’actrice ontarienne Vinessa Antoine (Diggstown), explique cette transformation.

« Le plus gros changement vient des acteurs, commente le réalisateur. Les personnages sont écrits pareils, mais ça donne quelque chose de différent, parce que chaque humain amène quelque chose d’unique. »

« Ce qu’on aimait beaucoup d’Anne-Éli [Anne-Élisabeth Bossé], c’était son spring [ressort] comique, ajoute Louis Morissette. Sa fragilité venait avec une sorte d’humour, tandis qu’avec Vinessa, ça vient d’ailleurs. C’est autre chose. »

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR CBC Le réalisateur et coauteur de Plan B, Jean-François Asselin, en compagnie des acteurs Sarah Booth, Vincent Leclerc, Vinessa Antoine et Rossif Sutherland

« On n’a pas essayé de reproduire ce qu’Anne-Éli faisait. On voulait prendre la meilleure personne en audition. C’est tout. »

Passer des acteurs canadiens-anglais en audition sans connaître leur réputation s’est avérée une expérience nouvelle pour Jean-François Asselin et Louis Morissette. « Des fois, après une audition, le directeur de casting nous disait que c’était une grosse star. Mais on était comme : ‟Ouais… On n’a rien senti.” C’était vraiment intéressant comme approche. Au Québec, on est tellement un petit milieu. On connaît les acteurs. On sait tout d’eux. On les voit au Tricheur et dans plein d’émissions. Au Canada anglais, je n’avais aucune idée de qui était qui », raconte Jean-François Asselin.

Trois acteurs québécois reprennent les rôles qu’ils jouaient dans l’original : Vincent Leclerc, Patrick Emmanuel Abellard et Nathalie Coupal.

La langue change la donne. Vincent [Leclerc], ce n’est pas totalement le même personnage. C’est fascinant d’observer ça. Jean-François Asselin, réalisateur et coauteur de Plan B

Ainsi, Plan B continue son chemin, autant en anglais qu’en français. Au Québec, sa dernière saison (celle avec Pier-Luc Funk en jeune bandit en quête de rédemption) a été diffusée sur ICI Télé l’automne dernier. Elle récolte d’ailleurs sept citations aux 39es prix Gémeaux, qui seront décernés en septembre.

Louis Morissette confirme qu’une cinquième saison est « en développement ». Jean-François Asselin et Jacques Drolet sont actuellement en période d’écriture.

La deuxième saison en anglais de Plan B atterrit dimanche à 9 h sur CBC Gem.