La deuxième saison du phénomène télévisuel Squid Game atterrira sur Netflix le 26 décembre.

La plateforme a annoncé la nouvelle jeudi. La troisième et dernière saison sortira en 2025.

Série de fiction sud-coréenne dans laquelle 456 personnes endettées deviennent des participants d’une mystérieuse compétition de survie dotée d’épreuves macabres aux allures de jeux pour enfants, Squid Game (en français, Le jeu du calmar) a remporté un succès planétaire en 2021. Écrite, réalisée et produite par Hwang Dong-hyuk, la deuxième saison relatera le parcours du gagnant du concours qui, trois ans plus tard, souhaite retrouver ses organisateurs. Sa quête s’annonce toutefois plus ardue et sanglante que prévu. Et pour atteindre son objectif, il devra reprendre la compétition.

Dans une lettre destinée aux fans du thriller, Hwang Dong-hyuk a indiqué qu’il allait travailler fort pour créer un autre « tour de manège » enlevant.