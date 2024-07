Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

L’incontournable

The Boys

La semaine dernière, La Presse suggérait six films et séries de fiction aux intrigues improbables que l’actualité américaine avait curieusement rattrapées. On aurait dû ajouter The Boys. Hormis l’aspect superhéros aux superpouvoirs, l’œuvre du scénariste et réalisateur Eric Kripke reflète vraiment le climat politique et social au pays de l’oncle Sam. C’est troublant. Dans cette quatrième saison, Homelander (Antony Starr) subit un procès pour meurtre (un crime commis au grand jour, devant une horde de témoins), mais s’en sort indemne. Est-ce que ça vous rappelle un certain leader orange qui accumule les visites au tribunal sans voir sa cote de popularité baisser auprès du public ?

Prime Video

En rattrapage

La grande Seine

PHOTO JOËL SAGET, AGENCE FRANCE-PRESSE Le directeur artistique Thomas Jolly

Et maintenant que vous avez regardé (en partie, du moins) l’ambitieuse cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, vous pouvez rattraper le documentaire en deux parties qui montre les préparatifs entourant l’évènement. On remonte le temps 500 jours avant l’ouverture des Jeux en compagnie du directeur artistique Thomas Jolly. On assiste aux auditions des danseurs, au repérage des lieux, aux répétitions de l’Orchestre national de France, aux essais de navigation des bateaux, aux tests pyrotechniques, etc. En écoutant la série, on comprend qu’une des plus grandes craintes des organisateurs s’est malheureusement matérialisée vendredi, quand la pluie s’est mêlée aux célébrations.

ICI Tou.tv

La valeur sûre

Celebrity Family Feud

PHOTO ERIC MCCANDLESS, FOURNIE PAR ABC L’animateur de Celebrity Family Feud, Steve Harvey

Les jeux-questionnaires du réseau ABC connaissent une saison du tonnerre. Peut-être parce que l’été se prête bien aux jeux ludiques qui n’exigent aucun effort mental. Le plus divertissant demeure Celebrity Family Feud, une édition « célébrités » d’une émission qu’animait naguère Luc Senay au Québec : La guerre des clans. Pilotée par Steve Harvey, la version américaine n’est pas trop sérieuse, pas trop cabotine. Cette semaine, on assistera aux duels des groupes : Earth, Wind & Fire affrontera The War and Treat, et Daughtry tentera de l’emporter contre Papa Roach. Autre suggestion de jeu-questionnaire sur ABC : Who Wants to Be A Millionaire, animé par Jimmy Kimmel (mercredi à 20 h).

ABC et CityTV, mardi à 20 h

Le documentaire

Dirty Pop

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Image tirée du documentaire Dirty Pop

On connaissait légèrement l’histoire de Lou Pearlman avant d’écouter cette série documentaire en trois épisodes. Le créateur des Backstreet Boys et ‘N Sync n’était pas propre, propre. En plus d’avoir lancé la carrière des deux plus grands boy bands des années 1990, le controversé entrepreneur et imprésario était derrière une vaste fraude financière, aux répercussions tragiques. Son parcours est certainement fascinant. Certains choix du réalisateur David Terry Fine sont toutefois discutables, comme l’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer de toutes pièces une entrevue que Pearlman aurait accordée, en utilisant des extraits d’une autobiographie parue en 2003. La manière dont Dirty Pop évacue en deux minutes les allégations d’abus sexuels est également embarrassante.

Netflix