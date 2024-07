(Los Angeles) La série Shogun, fresque épique sur les luttes de pouvoir dans le Japon féodal du XVIIe siècle, est arrivée en tête de la course aux Emmy Awards mercredi, avec 25 nominations pour cet équivalent télévisuel des Oscars.

Agence France-Presse

Elle affrontera notamment la dernière saison de la saga The Crown, sur la famille royale britannique, pour le prix de la meilleure série dramatique, ainsi que les aventures du couple d’espions Mr & Mrs Smith et le feuilleton de science-fiction The Three-Body Problem.

Côté comédies, la deuxième saison de The Bear continue de faire sensation, en récoltant 23 nominations, un record dans ces catégories. Cette plongée épuisante dans les coulisses d’un restaurant de Chicago sera notamment opposée à Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building et Curb Your Enthusiasm.

Dans la catégorie minisérie, qui comprend aussi les anthologies, la dernière saison de True Detective mène la danse avec 19 nominations. Jodi Foster, qui y incarne une policière enquêtant dans la nuit polaire de l’Alaska, est notamment sélectionnée comme meilleure actrice dans une minisérie.

La 76e cérémonie se tiendra le 15 septembre à Los Angeles.