Si Mehdi Bousaidan et Rachid Badouri ont l’air tout droit sortis du dernier long métrage de Guy Ritchie, en survêtements de jogger à carreaux, c’est parce qu’ils tournent dans Double jeu, une série policière qu’ils ont eux-mêmes imaginée, née d’une passion commune : les films policiers des années 1980 et 1990.

Lethal Weapon (L’arme fatale) avec Mel Gibson et Danny Glover, Die Hard (Piège de cristal) avec Bruce Willis, Rush Hour (Heure limite) avec Jackie Chan et Chris Tucker… Mehdi Bousaidan et Rachid Badouri ont regardé ces franchises. Et deux, trois, quatre fois plutôt qu’une.

« On a un peu honte de dire qu’on a aimé des films de bing-bing pow-pow, lance Rachid Badouri, rencontré durant son heure de lunch, chez Grandé Studios à Montréal. Les répliques nous faisaient rire. Parce qu’on regardait ces films doublés. La voix française d’Eddie Murphy dans Beverly Hills Cop [Le flic de Beverly Hills], c’était quelque chose ! »

Je consomme énormément de true crime [documentaires criminels]. Je passe mes soirées à regarder ça. Mehdi Bousaidan

Attendue sur Crave l’an prochain, la comédie Double jeu raconte l’histoire d’Adam (Rachid Badouri) et Mounir (Mehdi Bousaidan), des acteurs maghrébins qui gagnent leur croûte en organisant des simulations à l’école de police de Nicolet. Lorsque la sergente Rousseau (Josée Deschênes) perd deux nouveaux agents doubles aux mains du crime organisé, elle décide d’engager les joyeux lurons pour qu’ils rejoignent une division ultrasecrète du corps policier. Le tout, dans l’espoir de découvrir l’identité d’une taupe qui sabote son travail.

« Elle prend un gros risque en recrutant ces deux clowns, mais elle manque d’options », commente Josée Deschênes, en entrevue au milieu d’un décor d’entrepôt désaffecté servant de quartier général pour l’opération secrète qu’elle dirige.

PHOTO FOURNIE PAR KOTV ET BELL MÉDIA Fabien Cloutier et Josée Deschênes

Chaîne en or au cou, Mehdi Bousaidan qualifie son personnage de menteur invétéré, mais rusé (« street smart »). « Il ment pour obtenir ce qu’il veut. Avec sa famille (qui habite en Algérie), il fait croire qu’il est un grand acteur au Québec, alors qu’en vérité, il fait juste des petits rôles. Il essaie de joindre les deux bouts, mais c’est difficile. »

De son côté, Rachid Badouri joue un père de famille sérieux et responsable, une proposition qui effrayait l’humoriste au départ, habitué d’être celui qui provoque les rires.

« Adam est tellement pogné. Il est drôle sans s’en rendre compte. Et c’est ce que je voulais : jouer un personnage loin de moi… et sans accent, pour une fois ! »

Comédie franche

Découpée en 12 épisodes, la série Double jeu est produite par Jumelage, la boîte de production de Frédéric Pierre. Il s’agit d’un deuxième projet retenu pour l’entreprise du comédien et auteur, après Lakay Nou, dont Radio-Canada a commandé une deuxième saison.

« Je joue dans une vraie série policière depuis quatre ans », indique l’interprète du sergent-enquêteur Renaud Magloire dans Alertes (TVA).

PHOTO FOURNIE PAR KOTV ET BELL MÉDIA Le producteur de Double jeu, Frédéric Pierre

Chaque fois qu’on fait des mises en place, on déconne. On s’imagine tout le temps à quoi ça ressemblerait, une comédie policière. C’est donc un rêve, pour moi, de produire ça. Frédéric Pierre

Les scénarios de Double jeu sont signés par Jean-François Léger (L’œil du cyclone, Les Parent) et Daniel Gagnon (Le bonheur). D’après Frédéric Pierre, les textes sont « très punchés » et « bien tricotés ».

« C’est une comédie franche, ajoute Stéphane Moukarzel (Sapins), qui réalise la série avec Frédéric Nassif (Max et Livia, Patrice Lemieux 24/7). C’est assez premier degré, mais on évite la caricature. Les situations créent l’humour. »

Ces « situations » rocambolesques dans lesquelles seront catapultés Adam et Mounir sont tenues secrètes. Entre les lignes, on devine toutefois qu’ils devront infiltrer un cabinet d’avocats, un bureau de prêteur sur gages, un jeu de rôle grandeur nature médiéval et peut-être même une secte…

Distribution « de feu »

Double jeu met également en vedette Catherine Bérubé (qui incarne la femme de Rachid Badouri), Maxime de Cotret, Martin Drainville, Douaa Kachache, Mireille Naggar et Nayla Badouri, la fille de Rachid Badouri. Les noms de Sandrine Bisson, Chantal Baril, Catherine Brunet, Deano Clavet, Noé Lira, Élise Guilbault, Éric Hoziel et Martin-David Peters apparaîtront également au générique.

Quant à Fabien Cloutier, il tient le rôle d’un policier « un peu têteux », nouvellement membre de l’opération d’infiltration. D’après la scène à laquelle La Presse a assisté, son personnage n’est pas l’homme le plus sympathique en ville non plus.

« Il veut bien paraître, il veut bien faire, souligne l’acteur. Des fois, il essaie d’être sec, mais c’est raté, parce qu’il n’a pas beaucoup de pouvoir. Il aime s’en donner, par contre. »

PHOTO FOURNIE PAR KOTV ET BELL MÉDIA Douaa Kachache, Maxime de Cotret, le réalisateur Stéphane Moukarzel, Josée Deschênes, Rachid Badouri, Fabien Cloutier, Mehdi Bousaidan, Catherine Bérubé et Frédéric Pierre

Rachid Badouri, qui n’a pas une énorme expérience de jeu, peine à croire qu’un projet qu’il imaginait en 2019 avec Mehdi Bousaidan réunisse autant d’acteurs chevronnés.

« Je suis entouré de professionnels de feu… Quand tu joues avec Josée [Deschênes], Fabien [Cloutier] et Catherine [Bérubé], tu marches les fesses serrées ! »

« J’ai toujours joué des seconds rôles, et aujourd’hui, je joue un premier rôle, poursuit l’humoriste. C’est assez incroyable. »