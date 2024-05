Canada’s Drag Race : Canada vs. The World remporte six prix

(Toronto) Canada’s Drag Race : Canada vs. The World était en tête du peloton lors du gala de l’industrie pour les prix Écrans canadiens, jeudi après-midi.

La Presse Canadienne

L'émission Crave a remporté six prix lors de l’évènement célébrant l’excellence dans les domaines du documentaire, des faits, du style de vie et de la télé-réalité, y compris les meilleurs réalisation, écriture et montage.

Il s’agissait de l’un des nombreux évènements qui se dérouleront en amont du gala principal de vendredi pour les Prix Écrans canadiens, où seront présentées les catégories phares, notamment le meilleur film, la meilleure émission comique et la meilleure émission dramatique.

Le prix de la meilleure émission de télé-réalité/concours sera également remis à cette occasion.

Mr. Dressup : The Magic of Make-Believe d’Amazon Prime Video a été l’autre grand gagnant jeudi après-midi, remportant cinq prix, dont celui de la meilleure écriture pour un documentaire et de la meilleure réalisation pour un programme documentaire.

Broken-The Toxic Culture of Canadian Gymnastics, diffusé sur Crave, a remporté le prix du meilleur programme documentaire, tandis que Thunder Bay, du même service de diffusion en continu, a remporté à la fois le prix de la meilleure série factuelle et de la meilleure écriture factuelle.

The Marilyn Denis Show, qui s’est terminé l’année dernière, a reçu les prix de la meilleure série de talk-shows, de la meilleure réalisation d’une série de style de vie ou d’information et du meilleur animateur de talk-show ou d’émission d’informations sur le divertissement.

Little Bird remporte 11 trophées

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE La série d’une seule saison diffusée sur Crave et APTN a remporté 11 trophées lors des galas de l’après-midi et du soir, axés sur les émissions et les performances télévisées.

Little Bird a été le grand gagnant des deux galas de l’industrie pour les prix Écrans canadiens, de mercredi.

La série d’une seule saison diffusée sur Crave et APTN a remporté 11 trophées lors des galas de l’après-midi et du soir, axés sur les émissions et les performances télévisées.

Little Bird a reçu le prix de la meilleure interprétation d’ensemble dans un drame, de même que le prix de la meilleure distribution des rôles pour une série de fiction. Braeden Clarke a quant à lui remporté le prix du meilleur rôle de soutien dans une fiction pour son travail sur la série.

La série avait remporté huit autres prix plus tôt dans la journée, dont celui de la meilleure réalisation pour une série dramatique pour le travail d’Elle-Máijá Tailfeathers sur le premier épisode, Love is all Around.

Lors de l’évènement de mercredi après-midi, Sort Of, la coproduction CBC-Max de Bilal Baig et Fab Filippo, a remporté quatre prix pour sa dernière saison, dont ceux de la meilleure réalisation, photographie et montage d’image d’une comédie, ainsi que meilleure chanson originale.

Transplant de CTV, une série qui s’est également terminée l’année dernière, a remporté le prix des meilleurs effets visuels et textes pour une série dramatique. Plus tard dans la journée, Daniel Maslany a également remporté le prix de la meilleure apparition dans une série dramatique pour son rôle dans l’émission à succès sur la médecine.

Pendant ce temps, Letterkenny a remporté le prix de la meilleure interprétation d’ensemble dans une comédie.

Ennis Esmer a remporté le prix du meilleur rôle de soutien dans une comédie pour Children Ruin Everything sur CTV.

Dans la catégorie des émissions pour enfants et jeunes, The Hardy Boys de YTV a remporté le prix de la meilleure série de fiction, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario. All-Round Champion de TVO a remporté le prix de la meilleure émission ou série de non-fiction.

Vendredi, les prix de catégories phares seront remis, notamment les prix du meilleur interprète principal, du meilleur film, de la meilleure comédie télévisée et de la meilleure série télévisée.