(Paris) Un an après le succès de The Last of Us, une nouvelle adaptation réussie d’un jeu vidéo débarque jeudi sur Prime Video avec la série Fallout, superproduction post-apocalyptique produite par les créateurs de Westworld, dont le frère de Christopher Nolan, Jonathan.

Agence France-Presse

Incarnée notamment par Walton Goggins (Justified), Ella Purnell (Yellowjackets) et Kyle MacLachlan (Twin Peaks, Desperate Housewives), cette série en huit épisodes tirée d’une saga de jeux de rôles dépeint un monde rétrofuturiste, 200 ans après une guerre nucléaire mondiale.

On y suit Lucy qui, contrainte de quitter l’un des abris antiatomiques dans lesquels ont pu se réfugier les plus privilégiés, va découvrir un monde irradié sans foi ni loi, peuplé de créatures mutantes en tous genres.

À l’inverse de la série de HBO The Last of Us, calquée sur l’histoire du jeu éponyme, Fallout crée une nouvelle trame et de nouveaux personnages. Elle s’inspire surtout du « ton » de son modèle mêlant « drame, émotion, humour noir, satire, politique », a expliqué à l’AFP Jonathan Nolan, qui a également réalisé les trois premiers épisodes, à l’occasion du festival Canneseries.

PHOTO FREDERIC J. BROWN, AGENCE FRANCE-PRESSE Jonathan Nolan

Le concepteur de jeux vidéo Todd Howard, réalisateur notamment de Fallout 3 et Fallout 4 chez Bethesda Games Studios, et « son équipe ont participé à chaque étape » de l’adaptation, fait valoir Jonathan Nolan, qui n’a pas cherché à satisfaire à tout prix les fans de la série lancée sur PC en 1997.

« Je veux que les gens sachent qu’il n’y a pas besoin de connaître le jeu pour apprécier la série », a insisté auprès de l’AFP l’actrice Ella Purnell.

De fait, les profanes auront plein de raisons de regarder ce western explosif, sanglant, mais drôle, qui privilégie les décors naturels à la 3D, tourné à New York, dans l’Utah et en Namibie.

« Huit d’entre nous ont fait un voyage de quatre heures en hélicoptère pour se rendre sur les lieux de l’épave abandonnée que l’on voit dans le premier épisode » pour seulement « 12 secondes » à l’écran, relate Ella Purnell, saluant aussi le niveau de détails des décors construits pour la série.

« On avait souvent l’impression d’être dans un parc d’attractions », abonde son partenaire de jeu Aaron Moten, alors que le magazine américain Variety évoque un budget de 153 millions de dollars.

PHOTO FREDERIC J. BROWN, AGENCE FRANCE-PRESSE Aaron Moten

Autre atout : la musique de la série, qui allie titres rétro, fidèles à l’ambiance années 1950 du jeu, et bande originale composée par Ramin Djawadi (Game of Thrones, Westworld).

Son lancement sur la plateforme d’Amazon jeudi a été avancé à 3 h du matin heure française, ce qui permettra aux Américains de la découvrir dès mercredi soir.