Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Le coup de dés

Laver pour gagner

TVA joue gros en programmant sa compétition de ménage contre Les chefs !. Laquelle choisirez-vous d’écouter en direct ? Celle animée par Élyse Marquis qui fait saliver ou celle pilotée par Stéphane Bellavance qui donne des haut-le-cœur à ses concurrents ? Chose certaine, la première émission de Laver pour gagner (adaptation québécoise d’un format danois) est divertissante. Les 16 candidats, des « as du ménage » parmi lesquels on trouve une styliste, un entrepreneur en aménagement paysager et une infirmière, doivent relever deux défis de nettoyage extrême : décrasser – le mot est faible – un BBQ négligé (ce qui inclut une boulette de steak haché à moitié carbonisée) et une fourgonnette souillée. Une production Pixcom (Indéfendable) réalisée par Luc Sirois (Chanteurs masqués).

TVA, dès lundi à 20 h

La nouveauté

In Memoriam

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Evelyne Brochu, Éric Bruneau, Jean-Simon Leduc et Catherine Brunet dans In Memoriam

Les fans endeuillés de Succession pourraient en pincer pour cette série, qu’on pourrait qualifier de suite non officielle du populaire drame de HBO... si Logan avait organisé des jeux cruels et tordus pour qu’après sa mort, ses enfants s’entredéchirent pour toucher son héritage. Mettant en vedette Evelyne Brochu, Éric Bruneau, Catherine Brunet et Jean-Simon Leduc, ce thriller psychologique imaginé par Pierre-Marc Drouin (Doute raisonnable) n’est pas jojo. Mais après les premiers épisodes, notre curiosité est piquée. Détail à signaler : la série s’autodivulgâche en affichant, au début du deuxième épisode, un message soulignant qu’aucun animal n’a été maltraité. Une réalisation de Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault, le tandem derrière Chouchou.

Crave (nouvel épisode chaque jeudi)

Le retour

C’est plus qu’un jardin

PHOTO FOURNIE PAR UNIS TV Édith Cochrane et Emmanuel Bilodeau dans C’est plus qu’un jardin

Pas toujours facile, atteindre son rêve d’autosuffisance. Même lorsqu’on est hyper motivés. Édith Cochrane et Emmanuel Bilodeau en savent quelque chose. Tout comme ceux qui suivent leurs aventures depuis 2021 dans cette série documentaire qui relate leurs efforts pour réduire leur empreinte écologique. Dans cette quatrième saison, les comédiens investissent – avec leurs trois enfants – la terre qu’ils ont achetée en Estrie, avec l’ambitieux objectif d’y mener trois projets de front, dont un potager traditionnel, un carré de protéines végétales et une forêt nourricière. « On veut aller jusqu’au bout de tout ce qu’on peut faire », a expliqué l’actrice jeudi dernier. Cette semaine, le couple poursuit sa quête avec l’aide, entre autres, de Marie Thévard, autrice et formatrice en autosuffisance, et de Wen Rolland, designer écologique.

Unis TV, jeudi à 20 h

Le documentaire

What Jennifer Did

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX What Jennifer Did

Les documentaires criminels proposés par Netflix racontent habituellement des faits divers foncièrement américains. Pas cette fois. What Jennifer Did (en français, Les vérités de Jennifer) revisite un crime violent survenu en Ontario en 2010, chez une famille originaire du Viêtnam. On parle d’une attaque brutale qui laisse pour seul témoin une jeune femme traumatisée... Sans rien divulgâcher (le titre en dit déjà pas mal), disons que cette histoire en cache une autre, aussi inattendue que tordue. Un long métrage de 86 minutes émanant des producteurs d’Americain Nightmare, une série incontournable de true crime qu’on a dévorée en début d’année, réalisée par Jenny Popplewell (L’affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale).

Netflix, dès mercredi