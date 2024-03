L’acteur Chance Perdomo, devenu célèbre en tant que vedette des Aventures effrayantes de Sabrina et de Gen V, est mort à 27 ans des suites d’un accident de moto.

Associated Press

« Au nom de la famille et de ses représentants, c’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle du décès prématuré de Chance Perdomo à la suite d’un accident de moto », a déclaré un publiciste dans un communiqué envoyé samedi soir.

Le communiqué précise que personne d’autre n’a été impliqué dans l’accident. Aucun détail sur l’accident, ni sur le moment et le lieu où il a eu lieu, n’a été immédiatement divulgué.

Perdomo a récemment joué Andre Anderson dans la première saison de Gen V, la série universitaire dérivée de la série à succès d’Amazon Prime The Boys, se déroulant dans un univers où les superhéros sont des célébrités. Le personnage de Perdomo était un étudiant à l’Université Godolkin, fondée par la société sinistrement omniprésente Vought International, où s’entraînent les « supes » ; son pouvoir impliquait la manipulation du métal.

Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television, les créateurs de « Gen V », ont déclaré que la famille de la série était « dévastée par ce décès soudain ».

« Nous n’arrivons pas vraiment à comprendre cela. Pour ceux d’entre nous qui l’ont connu et ont travaillé avec lui, Chance était toujours charmant et souriant, une force de la nature enthousiaste, un interprète incroyablement talentueux et, plus que toute autre chose, une personne très gentille et adorable », ont écrit les producteurs de « Gen V » dans un communiqué. « Même écrire sur lui au passé n’a aucun sens. »

Il n’était pas immédiatement clair, d’après les déclarations, comment la mort de Perdomo affecterait la production de la série, qui mettait également en vedette Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger et Shelley Conn parmi sa distribution tentaculaire.

Perdomo, qui était noir et latino, est né à Los Angeles et a grandi en Angleterre.

L’un des rôles les plus célèbres de l’acteur était celui d’Ambrose Spellman, un personnage principal de la série « Les aventures effrayantes de Sabrina », qui s’est terminée en 2020.

« Sa passion pour les arts et son appétit insatiable pour la vie ont été ressentis par tous ceux qui l’ont connu, et sa chaleur perdurera chez ceux qu’il aimait le plus », indique le communiqué du publiciste de Perdomo.