La série de la semaine The New Look : majestueuse et tragique

La série The New Look, composée de 10 épisodes sur Apple TV+, se dévore. Inspirée de faits réels, elle montre comment Christian Dior et Coco Chanel ont vécu la Seconde Guerre mondiale, à Paris, pendant l’Occupation allemande. Une période sombre et extrêmement difficile qui a marqué les deux créateurs, chacun de leur côté.