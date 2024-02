The New Look : majestueuse et tragique

La série The New Look, composée de 10 épisodes sur Apple TV+, se dévore. Inspirée de faits réels, elle montre comment Christian Dior et Coco Chanel ont vécu la Seconde Guerre mondiale, à Paris, pendant l’Occupation allemande. Une période sombre et extrêmement difficile qui a marqué les deux créateurs, chacun de leur côté.

Drame historique et complexe

The New Look, c’est l’histoire de Christian Dior, qui, après avoir traversé les horreurs de la guerre, décide de redonner espoir avec la création d’une collection qui a connu un succès retentissant dans le monde entier. « Your dresses have such a new look », a lancé l’éditrice du magazine Harper’s Bazaar, Carmel Snow, le 12 février 1947, après le premier défilé de Dior. C’est ainsi qu’est né le « New Look ».

Ceux qui pensaient admirer les robes haute couture de Dior seront déçus ; ce n’est qu’au 10e et dernier épisode qu’il en sera question. The New Look est un drame historique complexe et intense sur la Seconde Guerre mondiale où on suit des personnages qu’on ne voit normalement pas quand il est question de ce conflit, soit les couturiers Christian Dior et Coco Chanel, et leurs contemporains, Lucien Lelong, Pierre Balmain et Cristóbal Balenciaga.

Le côté obscur de Chanel

La série montre le côté controversé de Coco Chanel pendant la guerre et sa collaboration avec les nazis, ce qui va peut-être étonner ceux qui l’ignoraient. Coco Chanel, déjà célèbre pour ses créations de mode et son parfum, le No 5, en 1921, ferme sa maison de couture pendant la guerre, et continue de vivre au Ritz, un hôtel réquisitionné par les nazis pendant l’Occupation. Elle devient la maîtresse de Hans Günther von Dincklage, un espion allemand surnommé Spatz, et réussit à faire libérer son neveu André, un soldat français prisonnier des Allemands. Elle va aussi utiliser ses contacts avec les Allemands et faire valoir la « loi aryenne » pour tenter de prendre le contrôle financier de son parfum, car elle n’en possédait qu’une petite part. La série montre la longue négociation, qui a duré des années, avec les frères Wertheimer, qui, étant juifs, se sont réfugiés aux États-Unis pendant la guerre. Coco Chanel deviendra aussi l’intermédiaire des nazis dans une mission de paix qui va échouer et ira ensuite se réfugier en Suisse dès la fin de la guerre.

Christian Dior, la création comme moyen de survie

Pour Christian Dior, la création pendant la guerre a été un « moyen de survie ». Ce dernier est modéliste chez Lucien Lelong, une des grandes maisons de couture parisiennes de l’époque qui continue à confectionner des robes pendant la guerre. Il vit avec sa jeune sœur, Catherine, une résistante qui a été enlevée et torturée par la Gestapo, puis déportée vers un camp de concentration en Allemagne. Dior s’en veut terriblement d’avoir laissé sa sœur se faire capturer par les nazis et il va tout faire pour la retrouver, ce qui donne d’ailleurs des moments de grande émotion. La série montre Christian Dior en homme discret et réservé, qui a longtemps hésité avant de lancer sa maison de couture, car il veut mettre toute son énergie dans ses efforts pour retrouver sa sœur. Il garde aussi un souvenir douloureux du revers de fortune de son père, qui avait une entreprise prospère et qui a été ruiné à la suite de la crise de 1929.

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Ben Mendelsohn incarne avec une grande justesse Christian Dior.

Distribution éclatante

The New Look est une création de Todd A. Kessler, coscénariste de l’excellente série Damages (avec Glenn Close). La série est d’ailleurs construite un peu comme un thriller ; on retient souvent son souffle pendant les épisodes, certains très intenses, où on se demande notamment si la sœur de Christian Dior sera retrouvée ou si Coco Chanel, arrogante et tourmentée, se sortira de sa descente aux enfers. Visuellement, la série est magnifique et les décors et les costumes sont très soignés, tout comme la distribution internationale. Juliette Binoche en Coco Chanel est vraiment extraordinaire et offre une interprétation pleine de finesse. Ben Mendelsohn est de son côté très touchant et juste en Christian Dior. Il y a aussi John Malkovich qui incarne le couturier Lucien Lelong ; Maisie Williams est Catherine Dior, Glenn Close joue Carmel Snow, l’éditrice de Harper’s Bazaar, Claes Bang est l’espion allemand, et Zabou Breitman incarne Madame Zehnacker, bras droit de Christian Dior.

The New Look est une série à voir. Elle nous fait mieux comprendre pourquoi Christian Dior avait tant besoin de faire oublier l’austérité des jours sombres en célébrant une silhouette ultra-féminine, avec une taille cintrée et des jupes volantes. L’envie de créer un Nouveau Monde avec son New Look était plus forte que lui, tout comme celui de lancer un parfum, Miss Dior, en hommage à sa sœur.

The New Look est présentée sur Apple TV+. Les trois premiers épisodes sont en ligne dès ce mercredi 14 février, puis ce sera au rythme d’un épisode par semaine, tous les mercredis jusqu’au 3 avril.