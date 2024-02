Série documentaire L’épreuve des mots Lumière sur l’analphabétisme au quotidien

Patricia Paquin n’a pas hésité longtemps lorsqu’on lui a proposé l’animation de L’épreuve des mots, une série documentaire inspirée d’un concept du Royaume-Uni (The Write-Offs, diffusé en 2020) et abordant un sujet dont on parle peu : l’analphabétisme. « On m’a envoyé le format britannique, que j’ai regardé avec beaucoup d’intérêt, et j’ai dit : “oui, go, on y va” », résume-t-elle.