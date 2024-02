C’est comme ça que je t’aime a reçu le sceau d’approbation du New York Times.

Dans son infolettre du 5 février, la critique télé du célèbre quotidien américain parle d’une série « sulfureuse », « insolente », « intrigante » et « terriblement amusante ». La première saison de Happily Married (C’est comme ça que je t’aime, en anglais) est offerte aux États-Unis en version originale française avec sous-titre en anglais sur Prime Video, Roku et Topic (qui propose également la saison 2), une plateforme de vidéos sur demande spécialisée en thrillers et séries de mystère internationales).

La journaliste du New York Times trace un parallèle entre Happily Married et deux titres chouchous des critiques, Fargo et Love & Death. Elle salue également la plongée au cœur des années 1970, avec ses moustaches, ses cigarettes, ses chemises en rayonne et « ses voitures aussi longues que des yachts ».

PHOTO FOURNIE PAR CASABLANCA L’affiche de Happily Married aux États-Unis

Au Québec, la troisième et dernière saison de C’est comme ça que je t’aime atterrira sur l’Extra d’ICI Tou. tv en mars. François Létourneau, Marilyn Castonguay, Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman et Sophie Desmarais reprendront leurs rôles. De nouveaux personnages seront joués par Patrick Hivon, Pier-Luc Funk, Xavier Dolan, Yves Jacques, Robert Lepage, Catherine Trudeau et Olivier Gervais Courchesne.

C’est comme ça que je t’aime est produite par Joanne Forgues et Catherine Faucher de Productions Casablanca.