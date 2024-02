The Greatest Night in Pop We Are The World, comme si vous y étiez

Tout le monde connaît la chanson, mais peu de gens en connaissent les (fascinants) dessous. Débarqué sur Netflix cette semaine, le documentaire The Greatest Night in Pop détaille, de manière quasi immersive, l’enregistrement de We Are The World, du collectif USA for Africa, formé des plus grandes vedettes. Avertissement prélecture : vous l’aurez dans la tête pendant des heures.