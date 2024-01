Yanic Truesdale rejoint la distribution d’Étoile, la nouvelle série des producteurs de Gilmore Girls, rapporte Deadline.

L’acteur québécois y tiendra un rôle récurrent aux côtés de Luke Kirby, Charlotte Gainsbourg, Gideon Glick, Simon Callow, Lou de Laâge et David Alvarez.

Truesdale retrouve le tandem Amy Sherman-Palladino-Daniel Palladino après avoir campé le concierge snob et sarcastique Michel Gerard pendant sept saisons de Gilmore Girls au début des années 2000, puis quatre épisodes spéciaux sur Netflix en 2016.

Étoile racontera l’histoire de deux grandes troupes de ballet, l’une à Paris, l’autre à New York, qui prennent le pari risqué d’échanger leurs danseurs étoiles pour sauver leurs institutions respectives. Yanic Truesdale jouera Raphaël, le bras droit de Geneviève (Charlotte Gainsbourg), qui dirige la compagnie française. Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino écrivent, réalisent et produisent cette série destinée à Prime Video, la plateforme d’Amazon. Deux saisons ont déjà été commandées.

Sur Instagram, Yanic Truesdale a déclaré qu’il était « très excité » de renouer avec Amy Sherman-Palladino, qu’il décrit comme sa « mère artistique », puisqu’elle « a donné naissance à [sa] carrière aux États-Unis ». Le comédien a également précisé qu’il passera quatre mois à Paris pour le tournage d’Étoile.

Il s’agit d’un nouveau rôle aux États-Unis pour Yanic Truesdale après God’s Favorite Idiot (2022), The Catch (2017) et Curb Your Enthousiasm (2017). Au Québec, le comédien a tenu la vedette des Mecs avec Christian Bégin, Normand Daneau et Alexis Martin pendant trois saisons sur ICI Télé.

Outre Gilmore Girls, Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino ont offert la série à succès The Marvelous Mrs Maisel, qui a pris fin au printemps dernier sur Prime Video.