Une semaine après avoir tout raflé aux Golden Globes et 24 heures après avoir triomphé aux Critics Choice Awards, les séries Succession, The Bear et Beef ont répété l’exploit aux Emmy, au cours d’une cérémonie festive et empreinte de nostalgie, mais dénuée de suspense.

Trio de gagnants

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ASSOCIATED PRESS Jeremy Allen White, sacré meilleur acteur dans une comédie pour The Bear

Sans surprise, trois séries ont remporté la majorité des prix. La quatrième et dernière saison de Succession (qu’on peut rattraper sur Crave) a dominé presque toutes les catégories dans lesquelles elle apparaissait : meilleure série dramatique, meilleure actrice (Sarah Snook), meilleur acteur (Kieran Culkin), meilleur acteur de soutien (Matthew MacFadyen), meilleure réalisation et meilleurs textes.

Du côté des comédies, The Bear (qu’on peut voir sur Disney+) a remporté six Emmy : meilleure comédie, meilleur acteur (Jeremy Allen White), meilleure actrice de soutien (Ayo Edebiri), meilleur acteur de soutien (Ebon Moss-Bachrach), meilleure réalisation et meilleurs textes.

Chez les séries limitées ou d’anthologie, Beef (relayée par Netflix) est repartie avec cinq trophées : meilleure série, meilleur acteur (Steven Yeun), meilleure actrice (Ali Wong), meilleur texte et meilleure réalisation.

Ailleurs, mentionnons les victoires du Daily Show With Trevor Noah (émission de variétés, talk-show), Last Week Tonight With John Oliver (émission de variétés scriptée) et Elton John : Farewell From Dodger Stadium (spéciale de variétés).

Nostalgie, quand tu nous tiens !

PHOTO VALERIE MACON, AGENCE FRANCE-PRESSE Les acteurs de Cheers réunis sur scène : Ted Danson, Rhea Perlman, Kelsey Grammer, John Ratzenberger et George Wendt

Les 75es Primetime Emmy Awards n’ont pas seulement salué les émissions du calendrier télévisuel de 2022-2023. L’Académie a profité de l’occasion pour souligner l’apport de quelques séries marquantes des 75 dernières années, la plupart du temps en rassemblant les acteurs de l’émission dans une partie du décor, fidèlement reproduit sur scène. De cette manière, nous avons assisté aux retrouvailles des comédiens de Cheers Ted Danson, Kelsey Grammer, Rhea Perlman, George Wendt et John Ratzenberger, regroupés derrière le comptoir du célèbre bar de Boston. La distribution de Grey’s Anatomy, qui entamera sa 20e saison (!) en mars, a subi le même traitement. Cette fois, Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Justin Chambers, Chandra Wilson et James Pickens Jr. étaient réunis, vous l’aurez deviné, dans une salle d’opération.

On s’est aussi réjoui de revoir les comédiens d’Ally McBeal, menés par Calista Flockhart, danser sur You’re the First, the Last, My Everything de Barry White dans une salle de bains mixte. Quant au Weekend Update de Tina Fey et Amy Poehler, on l’aurait apprécié davantage s’il avait duré plus qu’une minute.

Remerciements précipités

PHOTO MARIO ANZUONI, REUTERS Jennifer Coolidge s’est fait interrompre durant son discours de remerciement.

La plupart des gagnants ont respecté les 45 secondes allouées pour remercier leurs proches, en grande partie parce que l’animateur Anthony Anderson avait chargé sa mère, assise au parterre, d’intervenir bruyamment si l’un d’entre eux dépassait son temps. La matriarche a pris ses responsabilités au sérieux, en interpellant fortement Jennifer Coolidge (The White Lotus), sacrée meilleure actrice dans une série dramatique, en début de cérémonie. L’incident a marqué les esprits, puisqu’après, on sentait l’urgence chez chaque lauréat… au détriment des émotions. Malgré tout, quelques gagnants ont livré des discours touchants, dont Niecy Nash Betts (meilleure actrice de soutien dans une série limitée pour Dahmer), qui a dédié son trophée aux femmes noires « qu’on n’a pas écoutées », comme Breonna Taylor, cette ambulancière afro-américaine tombée sous les balles des policiers en 2020. Pour sa part, RuPaul a lancé un message de tolérance après avoir remporté un énième trophée pour RuPaul’s Drag Race, nommée meilleure compétition de téléréalité. « Quand une drag queen veut lire une histoire dans une bibliothèque, écoutez-la. Le savoir, c’est le pouvoir. Et quiconque essaie de restreindre votre accès au pouvoir essaie de vous faire peur. »

D’ovation en ovation

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ASSOCIETED PRESS L’image de Matthew Perry, durant le segment in memoriam

La foule des Emmy a probablement distribué un nombre record d’ovations debout au cours du gala. La première est survenue après seulement 10 minutes, quand Christina Applegate est venue remettre un trophée. Atteinte de sclérose en plaques, l’actrice a accepté les applaudissements avec beaucoup d’émotion. Parmi les autres présentateurs accueillis avec autant d’enthousiasme, citons Joan Collins (Dynasty), Carole Burnett, Peter Dinklage (Game of Thrones) et Arsenio Hall.

Le parterre a également réservé une ovation à GLAAD, cet organisme de défense des personnes gaies, lesbiennes et transgenres, lauréat du prix spécial du gouverneur. « Ce qu’on voit à la télé influence comment on traite les autres, et les décisions qu’on prend dans nos salons, à l’école, au travail et aux élections », a déclaré la présidente de l’organisme, une fois sur scène.

L’hommage aux disparus, un montage de photos projetées sur scène pendant que Charlie Puth reprenait See You Again au piano, a touché une corde sensible, particulièrement lorsque le chanteur a offert une relecture du thème de Friends, I’ll Be There for You, pendant qu’on apercevait une photo de Matthew Perry, mort en octobre.

Lassitude des galas

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ASSOCIETED PRESS L’animateur des Emmy, Anthony Anderson

On n’a pas pu s’empêcher d’y penser durant toute la soirée malgré l’animation énergique d’Anthony Anderson : la saison des galas vient tout juste de commencer et déjà, on ressent une certaine lassitude des remises de prix. Il faut dire qu’en l’espace d’une semaine, les réseaux américains ont diffusé trois cérémonies semblables : les Golden Globes (7 janvier), les Critics Choice Awards (14 janvier) et enfin, les Emmy (15 janvier). Cette séquence n’était évidemment pas prévue. En raison des grèves des scénaristes et comédiens hollywoodiens, qui battaient leur plein en septembre dernier, le milieu télévisuel a été contraint de reporter sa grand-messe de quelques mois. Résultat ? À plusieurs reprises lundi, on avait l’impression de regarder une reprise des deux cérémonies précédentes tellement les gagnants se ressemblaient. Le tout, pendant que l’Académie des Grammy annonçait simultanément sur Facebook, X et Instagram l’identité des artistes (Dua Lipa, Billie Eilish, Olivia Rodrigo) qui offriront une prestation durant son propre gala annuel, le dimanche 4 février prochain. En d’autres mots, la distribution de statuettes dorées est loin d’être terminée.