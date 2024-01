Série documentaire Face cachée Derrière les clichés

Saviez-vous qu’il y a des motards en Harley-Davidson qui roulent dans les rues de Bagdad, en Irak, et œuvrent pour la paix ? Et que le heavy métal est immensément populaire en Indonésie, le plus populeux des pays musulmans du monde ? Avec la série Face cachée, la documentariste Karina Marceau déconstruit les idées préconçues qu’on a au sujet d’une dizaine de pays de toutes les régions de la planète. Et c’est fascinant.