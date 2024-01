Visé par des allégations Nigel Lythgoe se retire de So You Think You Can Dance

(Los Angeles) Le producteur de télévision Nigel Lythgoe a annoncé vendredi qu’il renonçait à son rôle de juge dans l’émission So You Think You Can Dance à la suite de poursuites judiciaires l’accusant d’agression sexuelle, dont l’une émanant de la chanteuse et chorégraphe Paula Abdul.