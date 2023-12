Pedro Pascal et Bella Ramsey dans une scène de la série The Last of Us

The Last of Us, Euphoria et The White Lotus : en 2025 seulement

Les amateurs de trois séries à succès de HBO devront faire preuve de patience : en raison des récentes grèves à Hollywood, les (très attendues) nouvelles saisons de The Last of Us, Euphoria et The White Lotus ne seront diffusées qu’en 2025.

C’est ce qu’a confirmé le service de vidéo à la demande Max, ce week-end, en diffusant une bande-annonce des séries à venir en 2024 et en 2025.

La production de deuxième saison de The Last of Us et celle de la troisième saison de The White Lotus devraient débuter au début de l’année 2024.

Quant à la nouvelle saison d’Euphoria, son report à 2025 est aussi causé par l’horaire chargé de son créateur, Sam Levinson, et de l’actrice Zendaya. La mort en juillet dernier de l’acteur Angus Cloud, qui interprétait le personnage de Fezco dans Euphoria, a probablement aussi compliqué les choses.