Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La surprise : Une famille presque normale

Cette minisérie suédoise est tellement efficace qu’on l’a engloutie d’une seule traite, le week-end dernier. Adaptation du roman A Nearly Normal Family de l’auteur Mattias Edvardsson, elle raconte l’histoire d’une famille en apparence parfaite – mais absolument dysfonctionnelle – qui s’enfonce lentement mais sûrement depuis qu’un évènement traumatisant (qu’elle a tenté de glisser sous le tapis) est survenu, quatre ans plus tôt. Lorsqu’un nouveau drame se produit, son équilibre artificiel s’effondre d’un coup. Découpé en six épisodes d’environ 45 minutes, ce thriller judiciaire figure au top 10 des séries les plus regardées au Canada sur Netflix depuis bientôt trois semaines. Pas difficile de comprendre pourquoi.

Netflix

Cinéma : Barbie

PHOTO JAAP BUITENDIJK, WARNER BROS, FOURNIE PAR L’ASSOCIATED PRESS Margot Robbie dans Barbie

Phénomène social et cinématographique (des recettes qui dépassent le milliard de dollars au box-office mondial) de l’année 2023, Barbie n’est pas sans défauts. C’est longuet, et cinq mois plus tard, on s’interroge toujours sur l’utilité des scènes avec Will Ferrell, qui cabotine plus qu’autre chose. D’un autre côté, le long métrage de Greta Gerwig (Lady Bird) n’est pas l’antéchrist radical qu’ont essayé de dépeindre certains chroniqueurs. C’est divertissant, drôle par moments, et surtout, extrêmement bien joué. Dans les rôles principaux, Margot Robbie (Barbie) et Ryan Gosling (Ken) livrent des performances comiques de haut calibre qui devraient leur valoir une citation aux Oscars.

Crave, dès vendredi

La nouveauté : Tout pour mon toutou

PHOTO FOURNIE PAR VRAI Tout pour mon toutou

Réalisée par Mélissa Beaudet (CHSLD au front, 180 jours), cette série documentaire porte bien son nom. Les propriétaires de chiens qu’elle présente font effectivement tout – et même plus – pour leurs animaux de compagnie. On parle d’anniversaires élaborés, de vêtements de designer (pour Tika the Iggy, un lévrier italien devenu chien-fluenceur qui compte 2,8 millions d’abonnés sur TikTok), d’activités inusitées, etc. « C’est un mode de vie », déclare la pâtissière canine Nathalie Gendron au premier épisode. Son histoire est touchante. Ses petits chiens ont comblé le vide qu’elle ressentait après avoir essayé, en vain, d’avoir des enfants pendant 20 ans. Si vous croyez être gaga de votre toutou, vous n’avez encore rien vu !

Vrai, dès mardi

La spéciale : Ensemble pour les Fêtes avec Lynda Lemay

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Lynda Lemay, Mario Pelchat et Roxane Bruneau

Les amoureux de chansons de Noël prendront leur pied avec cette émission spéciale d’une heure, dans laquelle Lynda Lemay convie ses amis chanteurs dans son chalet de bois rond hyper décoré. Tout y est : le feu de foyer, le sapin, des guirlandes de lumières, les nappes à carreaux, la neige, alouette. Au programme : des anecdotes, des conversations, des airs connus (Noël c’est l’amour, Le petit renne au nez rouge, J’ai vu maman embrasser le père Noël), d’autres un peu moins (Rumeur sur le père Noël) et deux invités spéciaux, Mario Pelchat (Quel est l’enfant qui est né ce soir ?) et Roxane Bruneau (Noël des enfants).

TV5, samedi à 20 h