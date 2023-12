Reese Witherspoon et Jennifer Aniston dans The Morning Show

The Morning Show en tête de course

Avec six nominations, The Morning Show est en tête de la course aux Critics Choice Awards, qui récompensent les meilleures séries télévisées.

Ses principales interprètes, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, sont toutes deux en lice dans la catégorie de la meilleure actrice.

La série est également finaliste dans la catégorie de la meilleure série dramatique, aux côtés de The Crown, The Diplomat, The Last of Us et Succession, qui a récolté cinq nominations.

Kieran Culkin et Jeremy Strong, qui incarnent les deux frères de la fratrie Roy, tout comme Sarah Snook, qui interprète leur sœur, sont tous trois sélectionnés dans la catégorie du meilleur acteur ou de la meilleure actrice.

Parmi les autres émissions qui ont reçu plusieurs nominations, mentionnons The Bear, A Small Light, Abbott Elementary, Beef, Lessons In Chemistry et Loki.

Animée par Chelsea Handler, la cérémonie des Critics Choice Awards sera diffusée en direct le 14 janvier.