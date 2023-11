Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre

Fugueuse

Six ans après avoir remporté un énorme succès au Québec, la première saison de Fugueuse connaît un excellent démarrage sur Netflix. L’offrande de l’autrice Michelle Allen, réalisée par Éric Tessier et baptisée Runaway en version anglaise, a passé sa première semaine fermement inscrite au palmarès des 10 titres les plus populaires du service de vidéo sur demande au Canada, derrière The Crown et Squid Game : The Challenge. Autre bonne nouvelle : la série de 10 épisodes, qui raconte l’histoire d’une adolescente en fuite (Ludivine Reding) sous l’emprise d’un rappeur proxénète (Jean-François Ruel), a bien vieilli. C’est toujours aussi efficace et prenant. Et c’est l’excuse par excellence pour réécouter l’accrocheuse Désirée de Yes McCan (qui s’appelle maintenant Yes*).

Netflix

L’incontournable

PHOTO FLORIAN LEDOUX, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Une ourse polaire avec ses petits dans Terres de glace

Terres de glace

Onze ans après l’extraordinaire première saison, la célèbre série produite par BBC Studios reprend l’antenne et s’approprie la case horaire de Découverte jusqu’au 21 janvier. Les deux premiers épisodes (sur sept) sont captivants et toujours aussi « fascinants », comme dirait Charles Tisseyre, qui assure la narration. Le périple débute dans l’extrême Sud : l’Antarctique, un continent doté d’épaulards aux techniques de chasse quasi infaillibles, contrairement aux ours polaires, à qui échappent parfois leurs proies, comme en témoignent les (majestueuses) images recueillies. Plus tard, on décrit la saison des amours des phoques à capuchon, qui tentent de séduire les femelles en exposant leurs attributs… nasaux.

ICI Télé dimanche à 18 h 30 (également présenté sur ICI Explora le dimanche à 22 h et sur ICI RDI le samedi à 18 h 30)

L’évènement

LES FILMS LA TRIBU INC. Le chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay, avec l’Orchestre symphonique de Montréal

Les Cowboys Fringants en concert avec l’Orchestre symphonique

Les Cowboys Fringants seront omniprésents dans l’espace médiatique mardi, avec l’hommage national à Karl Tremblay, qui sera présenté en soirée au Centre Bell. Au même moment, Télé-Québec diffusera la prestation du groupe avec l’Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Simon Leclerc. Capté en pleine pandémie, en décembre 2020 (d’où les musiciens masqués), ce spectacle unique révèle une nouvelle facette des chansons du groupe chouchou du public, comme en témoigne sa bande-annonce, où Karl Tremblay entonne Marine marchande avec la soprano Karina Gauvin. Le baryton Dominique Gauvin participe également au rendez-vous. Cette prestation plus grande que nature a d’ailleurs fait l’objet d’un album live des Cowboys, lancé en novembre 2022.

Télé-Québec, mardi à 20 h (en rediffusion vendredi à 21 h et samedi à 21 h)

La dernière

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Club Soly

Club Soly

Après trois saisons et plusieurs entrevues truffées de décrochages qui cumulent des dizaines de milliers de visionnements sur Facebook, Club Soly tire sa révérence. Arnaud Soly a confirmé la nouvelle sur Facebook, soulignant qu’il s’agissait d’une décision personnelle et déchirante, et qu’il voulait éviter la redondance. On aurait aimé que l’humoriste poursuive l’aventure (encore au moins une année), mais on respecte son choix. Heureusement, la série prend fin de belle façon, avec Jean-Thomas Jobin, Eve Landry et Éléonore Lagacé comme invités spéciaux, une parodie de Survivor Québec et, surtout, une ultime rencontre où Arnaud Soly multiplie les fous rires avec Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Noovo, mardi à 19 h 30