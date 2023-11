L’aventure de Discussions avec mes parents tire à sa fin : la septième et dernière saison sera présentée à l’automne 2024, annoncent François Morency et Radio-Canada.

« Dans le monde de la télévision, choisir le moment de sa sortie est un privilège, dit François Morency, idéateur, auteur et acteur de l’émission. L’immense succès de la série me permet de faire ce choix, d’en faire l’annonce à l’équipe et aux fans, et de planifier une dernière saison qui se fera dans le plaisir et qui permettra de boucler la boucle de cet extraordinaire projet. »

Discussions avec mes parents, présenté sur ICI Télé, attire plus d’un million de téléspectateurs tous les lundis. La série a obtenu un prix coup de cœur au dernier Gala des Gémeaux. Il ne reste que trois épisodes à la présente saison, qui va se clore le 4 décembre avec un réveillon de Noël « bien spécial ». Les 12 épisodes de la saison 4 seront ensuite rediffusés sur ICI Télé à compter du vendredi 12 janvier.

François Morency envisage de ramener des personnages croisés au fil des 6 saisons actuelles dans celle qui prépare pour l’automne prochain. Discussions avec mes parents est réalisée par Jean-Carl Boucher et produite par Guillaume Lespérance.