Les acteurs de la série Friends Matthew Perry, David Schwimmer et Matt Leblanc, en 2002

Deux semaines après la mort de Matthew Perry, Matt LeBlanc, qui incarnait son meilleur ami dans la série Friends, lui a rendu un dernier hommage.

« C’est avec le cœur lourd que je te dis au revoir. Les moments que nous avons passés ensemble sont honnêtement parmi les plus beaux de ma vie », a-t-il écrit sur Instagram, mardi.

« Ce fut un honneur de partager la scène avec toi et de t’appeler mon ami. Je sourirai toujours quand je penserai à toi et je ne t’oublierai jamais. Jamais. Déploie tes ailes et vole, mon frère, tu es enfin libre », a-t-il poursuivi.

Son message est accompagné de quelques photos prises lors du tournage de la série Friends, dans laquelle ils jouaient les colocataires Joey Tribbiani et Chandler Bing.

Rappelons que Matthew Perry est mort le 28 octobre dernier dans sa maison de Los Angeles. Il avait 54 ans.